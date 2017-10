Kerkhove loopt hoofdtoernooi in Linz mis

Haase voor vierde keer op rij uitgeschakeld in eerste ronde

9:46 Robin Haase is opnieuw uitgeschakeld in de eerste ronde van een tennistoernooi. De 30-jarige Hagenaar verloor in de eerste ronde van de Rolex Masters in Shanghai in drie sets van de Fransman Richard Gasquet: 6-7, 7-5, 6-2.