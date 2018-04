Kerkhove start tegen Stosur in Fed Cup

Djokovic onderuit tegen Thiem in Monte Carlo

19 april Novak Djokovic is er niet in geslaagd de laatste acht te bereiken op het masterstoernooi van Monte Carlo. De Serviër, die er lang uit was met een elleboogblessure, verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem. De nummer 5 van de plaatsingslijst won in drie sets: 6-7 (2) 6-2 6-3.