Keys volgt Bertens op als winnares in Cincinnati

De Amerikaanse tennisster Madison Keys heeft het WTA-toernooi van Cincinnati op haar naam geschreven. De nummer 18 van de wereld versloeg de Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets: 7-5, 7-6 (5). Keys volgt Kiki Bertens op als winnares in Cincinnati.

De Nederlandse titelverdedigster strandde dit keer al in de tweede ronde. Bertens moest het daarin afleggen tegen de Amerikaanse veterane Venus Williams. De Westlandse valt daardoor uit de mondiale top vijf.

Keys boekte op het hardcourt in Cincinnati haar tweede toernooizege van dit jaar. De 24-jarige Amerikaanse zegevierde in april ook op het gravel in Charleston. Ze heeft nu in haar carrière vijf WTA-titels gepakt.

Koeznetsova nam in beide sets een vroege break voorsprong. De 34-jarige Russin, door de nodige blessures afgezakt naar plek 153 op de wereldranglijst, leverde in de eerste set bij een stand van 5-4 echter haar eigen service in. Twee games later deed ze dat opnieuw, waardoor Keys de set binnenhaalde. De tweede set kende een vrijwel identiek verloop. Weer plaatste Koeznetsova een vroege break, maar weer leverde ze op 5-4 haar servicebeurt in. Keys werkte daarna nog een breakpoint weg en sloeg in de tiebreak toe.

Koeznetsova, in 2004 winnares van de US Open, was ondanks verlies van de finale toch tevreden. De Russin versloeg met Sloane Stephens, Karolina Pliskova en Ashleigh Barty drie spelers uit de mondiale top tien en liet in Cincinnati zien dat ze nog steeds kan tennissen. “Ik ben vooral de fysiotherapeuten dankbaar. Jullie hebben me deze week overeind gehouden”, zei Koeznetsova met een glimlach.