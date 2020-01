Kiki Bertens begint jaar met stroeve zege in Brisbane

Door Rik Spekenbrink



Het was een merkwaardige partij in de Australische hitte. Niet zo vreemd, bij de eerste wedstrijd van beiden in het enkelspel dit prille seizoen. Bertens kende haar tegenstander, de 19-jarige Jastremska, de nummer 22 van de wereld. Eind vorig jaar won ze twee keer van haar, beide keren in twee sets. De Oekraïense heeft talent, maar is nog wat onbezonnen en wisselvallig.



Bertens speelde in de eerste set degelijker dan Jastremska. In de openingsfase had ze het nog even moeilijk met het geweld van de Oekraïense, maar ze kreeg snel vat op haar offensieve speelstijl. Door bij de return de vaart uit de bal te halen en in de rally de ballen diep terug te slaan, dwong ze haar tegenstander tot fouten. Bovendien was Bertens’ service op belangrijke momenten een wapen. Als haar eerste opslag in was, gingen veel punten probleemloos haar kant op. Ze won vanaf 0-2 vier games op rij, kreeg nog twee breekpunten tegen, maar won de eerste set keurig met 6-4.