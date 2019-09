Kiki Bertens en de WTA-Finals, hoe zit dat?

Na elke partij van Kiki Bertens in het slot van het tennisseizoen is direct de volgende vraag: wat betekent dit voor de WTA Finals? Hoe liggen haar kansen op het eindejaarstoernooi?

Eerst maar even: wat zijn de WTA Finals?

Sinds 1972 wordt het tennisseizoen van de vrouwen afgesloten met de WTA Finals, een prestigieus eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van dat jaar. Vorig jaar haalde Kiki Bertens het lucratieve toetje voor het eerst. Eigenlijk was ze de nummer 9 van 2018, maar door een blessure van Simona Halep mocht ze toch naar Singapore. Daar haalde Bertens de halve finale, waarin ze verloor van de uiteindelijke winnares Elina Svitolina. Dit jaar zijn de ‘Finals’ voor het eerst in de Chinese miljoenenstad Shenzhen.

Hoe staat Bertens er voor?

Naast de traditionele WTA-ranglijst bestaat er dus een jaarranking. Daarin gaat het niet om het verdedigen van vorig jaar verdiende punten, maar begint iedereen in januari op nul en zijn er dus alleen punten te winnen. Behalve de vier grand slams tellen daarbij de resultaten uit de vier zogeheten ‘premier mandatory’-toernooien, de twee beste resultaten uit de ‘premier 5’-categorie en de zes beste resultaten uit alle andere overige evenementen.

Bertens maakt wat ze zelf noemt een ‘oké seizoen’ door. Op de grand slams viel het niet bepaald mee, maar na twee titels (Sint-Petersburg en Madrid), twee finaleplaatsen (Rosmalen en Palermo) en de nodige halve finales staat ze op de tiende plek. Ze moet dus twee plaatsen zien te stijgen. Tenzij Serena Williams, nu zevende, er net als afgelopen jaren voor kiest de WTA Finals over te slaan. Dan zou plek 9 volstaan.

Hoe groot is de achterstand van Bertens op die plekken?

Elina Svitolina (plek 8) staat op 3900 punten, Bencic (plek 9) heeft er 3705 en Bertens 3600. Alle drie staan ze in de derde ronde van het toernooi in Peking. Daar verdient de uiteindelijke winnares 1000 punten. Mocht Bertens winnen, komt ze op 4480 punten en is ze dicht bij de grens voor de Finals, die momenteel op 4710 punten ligt.

Vier speelsters zijn al zeker van Shenzhen: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep en Bianca Andreescu. Voor Naomi Osaka (4311) en Petra Kvitova (4196) lijkt het ook wel goed te komen. Daarna gaat het, even los van de beslissing van Williams, tussen Svitolina, Bencic en Bertens.

Wanneer valt de beslissing?

Er zitten nog twee toernooiweken tussen ‘Peking’ en de Finals. Bertens komt in principe terug naar huis. Ze zou in de week van 7 oktober kunnen kiezen voor het (kleinere) toernooi in Linz, als het echt kantje boord is. De week erop staat ze ingeschreven in Moskou, waar nog wat meer punten te verdienen zijn. De kans bestaat dat het, net als vorig jaar, pas in die week duidelijk wordt of Bertens het haalt of vervroegd met vakantie kan.

Lucratief dus, die Finals. Hoeveel valt er dan te verdienen?

Het prijzengeld van de WTA Finals is dit jaar aanzienlijk gestegen. De verdeelsleutel is anders dan vorig jaar in Singapore, maar de totale prijzenpot bedraagt nu maar liefst 14 miljoen dollar. De eventueel ongeslagen winnares strijkt 4,75 miljoen dollar op, zo'n 4,36 miljoen euro. Dat is fors meer dan kan worden verdiend met het winnen van een grand slam.