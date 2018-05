Kiki Bertens fluitend ronde verder

'Lucky Loser' Trungelli­ti is een grote hit in Parijs

28 mei De Argentijnse tennisser Marco Trungelliti (28) kan zijn lach niet onderdrukken als hij na zijn overwinning op Bernard Tomic naar de grootste interviewruimte van Roland Garros wordt gebracht. De lucky loser is na zijn zege in de eerste ronde opeens een hit in Parijs, omdat hij gisteren tien uur in de auto zat om op tijd vanuit zijn woonplaats Barcelona in Parijs te zijn.