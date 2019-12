Kiki Bertens gaat naar de Olympische Spelen en keert terug in Fed Cup-team

Kiki Bertens gaat volgend jaar voor de tweede keer haar opwachting maken op de Olympische Spelen. De nummer 9 van de wereld maakte dat vanmiddag via tennisbond KNLTB bekend. Het betekent dat ze ook terugkeert in het Fed Cup-team, dat het op 7 en 8 februari in Den Haag opneemt tegen Wit-Rusland.

De 28-jarige Bertens liet lange tijd in het midden of ze volgend jaar van de partij is in Tokio. Om deel te mogen nemen in Japan moet Bertens begin 2020 ook meedoen in de Fed Cup en ze maakte zich zorgen over het drukke schema. Bertens deed in 2017 voor het laatst mee aan de Fed Cup en gaf in 2018 en 2019 de voorkeur aan haar eigen carrière.

,,Ik heb altijd met veel plezier met de andere meiden gespeeld in Fed Cup-ontmoetingen en kijk ernaar uit in februari voor alle Nederlandse fans te spelen”, zei Bertens. ,,Ik heb alles afgewogen en mijn keus gemaakt om voor Nederland uit te komen in de Fed Cup en op de Olympische Spelen.”

Fed Cup-captain Paul Haarhuis is blij dat Bertens terugkeert in zijn team. ,,Het is natuurlijk erg fijn dat Kiki zich beschikbaar stelt. Dat vergroot de kansen van het team aanzienlijk. Wit-Rusland is gewoon een hele sterke tegenstander, maar met dit team en de steun van het Nederlandse publiek heb ik er veel vertrouwen in”, zei Haarhuis, die ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome en Demi Schuurs heeft opgeroepen.

In 2016 maakte Bertens haar debuut op de Spelen. Ruim drie jaar geleden verloor ze in Rio de Janeiro in de eerste ronde van de Italiaanse Sara Errani.

Zoals wel vaker zijn de nationale eisen voor olympische nominatie, vastgesteld door NOC*NSF en tennisbond KNLTB, strenger dan de internationale eisen. De sportkoepel eist voor deelname in het enkelspel een plek bij de beste 40 op de wereldranglijst van 8 juni 2020. Bertens bezet momenteel plek 9.

Spelers of speelsters die tussen plek 41 en 56 staan komen in aanmerking voor de Spelen als ze op één van zes vastgestelde meetmomenten de laatste 16 hebben gehaald, bijvoorbeeld op de komende Australian Open.