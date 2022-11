Kiki Bertens in dienst tennisbond: ‘Wil kennis en ervaring doorgeven’

Tennis­sters Oranje na gemist matchpoint met 2-0 achter tegen Frankrijk in Billie Jean King Cup

Suzan Lamens heeft de Nederlandse tennissters niet op gelijke hoogte kunnen brengen met Frankrijk in het toernooi om de Billie Jean King Cup. Ze kwam in een spannende wedstrijd net iets tekort tegen Diane Parry: 7-6 (5) 2-6 6-7 (3). Lamens was dicht bij een stuntje, maar verspeelde een wedstrijdpunt.

