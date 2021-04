Kiki Bertens meldt zich ook af voor Stuttgart

Bertens won vrijdag probleemloos de openingspartij van de interland, maar werd een dag later wakker met een forse reactie. De achillespees is na een operatie in oktober nog niet sterk genoeg om de wekelijkse belasting van toernooien aan te kunnen.



Twee weken geleden speelde Bertens om die reden ook niet Charleston. Ze richt zich nu op het grote graveltoernooi in Madrid. Daar was ze in 2019 de beste.