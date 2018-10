Kiki Bertens officieel in top 10

De pupil van coach Raemon Sluiter is pas de vierde Nederlandse tennisster ooit die de mondiale top 10 heeft gehaald. Kea Bouman lukte dat in de jaren twintig van de vorige eeuw, ver voor het proftijdperk in het tennis aanbrak. In de afgelopen vijftig jaar wisten alleen Betty Stöve en Brenda Schultz bij de beste tien op de wereldranglijst te komen.



Bertens komt deze week in actie in Linz. Ze is op het Oostenrijkse hardcourt als tweede geplaatst en treft Barbara Haas in de eerste ronde. Haas (22) heeft een wildcard gekregen voor het toernooi.



Bertens kan zich ook nog plaatsen voor de WTA Finals in Singapore, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van 2018. Op die ranglijst neemt ze de negende plek in, met slechts 10 punten achterstand op Karolina Pliskova uit Tsjechië.