Kiki Bertens start in Doha tegen Jelena Ostapenko

Bertens onderging eind oktober een operatie aan haar achillespees en was niet tijdig hersteld voor de Australian Open. Ze maakt begin maart in het Qatar Open haar rentree. Bertens stond in mei 2019 nog vierde op de wereldranglijst; dat was de hoogste positie ooit behaa door een Nederlandse tennisster.



Bertens staat voor het eerst sinds oktober 2018 buiten de top 10 op de wereldranglijst. Ze leverde een plek in na de Australian Open, waar ze niet aan meedeed. Haar tegenstander van morgen in Doha, Ostapenko, werd in Melbourne in de eerste ronde uitgeschakeld door de Tsjechische Karolína Muchová.