Kiki Bertens versie 3.0: nog beter en completer

Bertens vecht zich in adembene­men­de partij langs Venus Williams

6 juli Natuurlijk, Venus Williams is met haar 38 jaar niet meer de jongste. Maar Kiki Bertens leverde vakwerk door de vijfvoudig Wimbledon-kampioene op haar favoriete ondergrond in een heerlijk tennisgevecht te verslaan, ondanks een zenuwinzinking in de tweede set. Want vorig jaar stond Williams, nog altijd de nummer 9 van de wereld, in Londen nog in de finale. Bertens won in drie sets van de Amerikaanse: 6-2, 6-7 (5), 8-6.