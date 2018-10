Kiki Bertens voegt Elise Tamaëla toe aan team

Door Rik Spekenbrink



Tamaëla zal volgend tennisjaar zo’n 15 weken met Bertens meereizen. De andere 15 weken gaat Remko de Rijke mee. De fysiotherapeut is ook de vriend van Bertens. Hij heeft een eigen tennisschool in België en kan en wil niet fulltime mee met de top 10-speelster.

Quote ,Als Nederlan­ders trek je op de tour natuurlijk naar elkaar toe. Raemon Sluiter ,,Dus is dit een ideale oplossing”, zei Bertens in Singapore, waar ze de vandaag nog moet blijven als reservespeelster voor de finale. ,,Ik heb het dit jaar soms wel eens gemist dat er niet altijd iemand mee is op het fysieke gebied. Het werkt gewoon het fijnst als er altijd een fysio in de buurt is. En Elise kan natuurlijk ook goed tennissen, ze is een lefty (linkshandig, red.), dus ik kan ook fijn met haar sparren.”

De keuze voor Tamaëla was niet moeilijk. Bij de toernooien van Miami en Charleston stond zij Bertens eerder dit jaar al bij als coach, toen Sluiter om privéredenen in Nederland was. Bertens won het toernooi van Charleston. Tamaëla (34) was tot 2011 zelf tennisster. Haar hoogste ranking in het enkelspel was 129. Later ging ze als coach aan de slag, tot mei van dit jaar werkte ze met de Servische Aleksandra Krunic. Daarna ging ze voor de KNLTB werken als ‘meereizend coach’ voor de Nederlandse vrouwen.

,,Als Nederlanders trek je op de tour natuurlijk naar elkaar toe”, zei Sluiter. ,,Het contact was altijd heel prettig. De meerwaarde is dat ze fysiotherapeut is, maar ook veel van tennis weet. Ik heb er een extra klankbord bij. En voor zover ik heb begrepen kan Elise ook bij de bond blijven werken. Die heb ik uiteraard als eerste gebeld.”

Quote Soms gaat het hard tegen hard, maar dat duurt nooit lang. Remko de Rijke De Rotterdamse coach gaf ook aan hoe belangrijk De Rijke afgelopen jaar is geweest. Bertens heeft fysiek een grote progressie geboekt, zo bleek eens te meer bij de WTA Finals, waar ze in de halve finale tegen Elina Svitolina haar 100ste partij van het jaar speelde. Zelf vertelde de tennisster dit jaar regelmatig niet meer in oude fouten te vervallen, zoals een paar dagen niet trainen of ongezond eten na een nederlaag.

,,Ik ben daar soms ook schuldig aan geweest”, bekende Sluiter. ,,Dan gaf ik haar een muffin, want we moesten nog een paar weken samen en ik wilde niet dat ze ongelukkig was. Dan sta je dat gedrag dus toe. Remko is daar gelukkig een stuk strikter in.”