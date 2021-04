Komt het na slechte herstart mentaal en fysiek nog goed met Kiki Bertens?

Dramati­sche aftocht Bertens in Miami, ook Rus kansloos onderuit

27 maart 2021 is nog niet het jaar van Kiki Bertens. De nummer 11 van de wereld verloor opnieuw in twee sets, van de Russin Liudmila Samsonova: 6-2, 6-1. Ook Arantxa Rus slaagde er niet in om de derde ronde van het toernooi in Miami te bereiken: 6-2, 6-3.