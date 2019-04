‘Koning van Monte Carlo’ nadert topvorm: Nadal klopt Dimitrov

Nadal kan het eerste masterstoernooi van het jaar op gravel al voor de twaalfde keer winnen. Eerder op de dag bereikte Novak Djokovic al de kwartfinales. De als eerste geplaatste Serviër had geen problemen met de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 6-0.



Dominic Thiem, het vierde reekshoofd, slaagde er niet in de kwartfinales te bereiken. De Oostenrijker, die vorige maand Indian Wells op zijn naam schreef, moest met tweemaal 6-3 zijn meerdere erkennen in Dusan Lajovic uit Servië. Lajovic had in de vorige ronde al de als zestiende geplaatste David Goffin verslagen.

Thiem heeft de komende weken veel punten te verdedigen. Hij haalde vorig jaar op Roland Garros en het masterstoernooi van Madrid de finale en won het toernooi van Lyon.