Koolhof en Rojer naar derde ronde dubbelspel in New York

Botic van de Zandschulp kwalifi­ceert zich ook voor US Open

27 augustus Botic van de Zandschulp heeft zich ook op de US Open verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi. De nummer 118 van de wereld was in de laatste ronde van de kwalificaties met 3-6 7-6 (5) 6-2 te sterk voor de Fransman Enzo Couacaud, de mondiale nummer 190.