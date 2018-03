Koolhof en Sitak grijpen weer naast eindzege

Del Potro schrijft ATP-toernooi Acapulco op zijn naam

4 maart De Argentijnse tennisser Juan Martin Del Potro is winnaar geworden van het toernooi in Acapulco. De als zesde geplaatste nummer negen van de wereld versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-8) in twee sets met 6-4 en 6-4.