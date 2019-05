Koolhof gaat vast dubbelteam vormen met Haase

Osaka herstelt zich knap in eerste ronde Roland Garros

20:19 Een daverende verrassing leek in de maak op Roland Garros, maar Naomi Osaka kon een pijnlijke uitschakeling in de eerste ronde voorkomen op het gravel in Parijs. De Japanse nummer 1 van de wereld won uiteindelijk in drie sets van de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova: 0-6, 7-6 (4), 6-1.