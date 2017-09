Koolhof met partner Sitak naar finale in Metz

Koolhof stond vijf keer eerder in een dubbelspelfinale in het ATP-circuit. Vier daarvan met zijn Nederlandse teamgenoot Matwé Middelkoop. Het Nederlandse duo sloot drie finales winnend af. Zo was het dit jaar de sterkste in Sydney. In juli stond Koolhof met Sitak nog in de finale van Atlanta tegenover de gebroeders Bob en Mike Bryan. De Amerikanen waren met 6-3 en 6-4 te sterk.