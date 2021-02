Koolhof moeiteloos verder, Haase al klaar in Melbourne

Het is het eerste grandslamtoernooi voor het duo Koolhof/Kubot, dat als vierde geplaatst is. Koolhof vormde vorig jaar een koppel met Nikola Mektic uit Kroatië, maar aan die samenwerking kwam eind vorig jaar een einde.

In aanloop naar de Australian Open verloor Koolhof/Kubot op een van de voorbereidingstoernooien in de kwartfinales.

Haase uitgeschakeld, Nederlands onderonsje bij de vrouwen

Voor Robin Haase zit de Australian Open er ook in het dubbelspel al na één ronde op. Samen met de Oostenrijker Oliver Marach moest hij zijn meerdere erkennen in de Noor Casper Ruud en Miomir Kecmanovic uit Servië. Het werd 6-3 1-6 6-0 en drie sets duurden bij elkaar slechts 74 minuten. Haase haalde in 2013 de finale van het dubbelspel op de Australian Open, maar daarna won hij in zeven optredens nog maar twee partijen.