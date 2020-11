Koolhof verliest laatste groepswedstrijd op ATP Finals

Wesley Koolhof is er met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic niet in geslaagd ook zijn derde en laatste groepswedstrijd te winnen op de ATP Finals. Koolhof en Mektic verloren in de Londense O2 Arena met 6-4 6-7 (2) 10-8 van de Pool Lukasz Kubot en Marcelo Melo uit Brazilië.