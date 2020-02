Koolhof verliest openingspartij in Rotterdam

Tsitsipas na 'burn-out’ actief in Rotterdam: ‘Ik nam tennis te serieus’

9 februari De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas, een van de grote namen op het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam, wil dit jaar wat meer proberen te genieten van het bestaan als proftennisser. De Griek had in 2019 te maken met een burn-out, zoals hij het zelf noemt. En dat terwijl hij pas 21 jaar oud is en aan het begin van zijn loopbaan staat. ,,Nu heb ik een betere balans tussen alles op en naast de baan.”