Kopman Tallon Griekspoor bezorgt Nederlandse tennissers cruciale gelijkmaker tegen Finland

Met video'sTallon Griekspoor heeft het Nederlandse Davis Cup-team een belangrijke dienst bewezen in de ontmoeting met Finland. De Nederlandse nummer 1 won in twee sets van de Finse kopman Emil Ruusuvuori (7-6(7), 6-3) en trok daardoor de stand gelijk, nadat Botic van de Zandschulp eerder op de dag een nederlaag incasseerde.

Door de verliespartij van zijn landgenoot tegen de stukken lager geklasseerde Otto Virtanen, stond er veel druk op de partij van Griekspoor met Ruusuvuori (ATP-57). De andere tegenstanders in poule D van de Davis Cup Finals, Kroatië en de Verenigde Staten, zijn op papier immers nog lastiger te verslaan en dus is winnen van Finland cruciaal. Later vanavond moeten Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof de zege in het dubbelspel veiligstellen.

Griekspoor verslaat ‘tegenstander van formaat’

In een niet al te volle sporthal in het Kroatische Split, waren Griekspoor en Ruusuvuori zoals verwacht aan elkaar gewaagd. De geboren Haarlemmer poetste vroeg twee breakpoints weg en sloeg in de negende game zelf voor het eerst toe. Ook Griekspoor leverde vervolgens echter zijn game in en niet veel later moest een tiebreak uitsluitsel bieden. Daarin gaf de nummer 24 van de wereld aanvankelijk een 5-2 voorsprong uit handen en dwong Ruusuvuori een setpoint af. Dat werd door Griekspoor op magistrale wijze weggepoetst, waarna hij de eerste set na ruim een uur tennissen alsnog binnenhaalde.

Bekijk hoe Griekspoor het setpoint wegwerkte

De tweede set ging vervolgens een stuk sneller. Griekspoor ging op 2-1 door de Finse service en liet de voorsprong geen moment meer in gevaar komen. Op 5-3 beëindigde hij de partij en zo hield hij Nederland in de ontmoeting met Finland.

,,Ik heb de hele partij lekker staan serveren", vertelde Griekspoor, die op voorhand wist dat Ruusuvuori een lastige klant zou worden. ,,Hij is een tegenstander van formaat en hij heeft het me al vaker moeilijk gemaakt. Maar het was belangrijk om onze kansen in de ontmoeting zo levend te houden. Ik voelde natuurlijk ook wel wat meer druk. Je moet winnen, anders is het gedaan. Daarom ben ik heel blij dat ik hier doorheen ben gekomen", zei Griekspoor, die eraan toevoegde alle vertrouwen te hebben in dubbelspecialisten Middelkoop en Koolhof.

Van de Zandschulp blijft verliezen

Van de Zandschulp en Virtanen gaven elkaar vanaf het begin nagenoeg niets toe op eigen opslag. In de eerste set wist alleen de tennisser uit Wageningen bij een 4-4 stand één breakpoint af te dwingen, maar daar ging de 22-jarige Virtanen goed mee om. Uiteindelijk werd het een tiebreak en daarin liep de Fin snel weg. Van de Zandschulp sloeg onder meer twee dubbele fouten en zag de tiebreak met 7-0 naar zijn tegenstander gaan.

De Nederlander moest alle zeilen bijzetten om aan het begin van de tweede set niet meteen nog verder achterop te raken. Tot vier keer toe serveerde hij een breakpoint weg, maar een servicegame later was het toch raak voor Virtanen. De nummer 125 van de wereld bleef ondertussen heersen op zijn eigen opslag en mocht het bij 5-4 afmaken. In die game liet Van de Zandschulp nog twee kansen op de break onbenut, waarna Virtanen de partij in Fins voordeel besliste: 7-6(0), 6-4.

Bekijk het matchpoint

