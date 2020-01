Krajicek beloont ‘loyale Haase’ met wildcard voor Rotterdam

Topfavorie­ten sneuvelen al snel in ATP-toer­nooi van Doha

8 januari Twee van de vier topfavorieten zijn uitgeschakeld in het ATP-toernooi van Doha. De als derde geplaatste Jo-Wilfried Tsonga moest in twee sets zijn meerdere erkennen in Miomir Kecmanovic, terwijl Milos Raonic in twee tiebreaks ten onder ging tegen Corentin Moutet.