Krajicek kondigt onofficieel afscheid aan: ‘Kans om te doen wat ik altijd al graag wilde’

Mishandeling en zwangere ex Ook Nadal verslagen: tussen alle beschuldi­gin­gen door blijft Zverev maar winnen

7 november Op de tennisbaan beleeft Alexander Zverev (23) de beste fase van zijn leven. Privé is het, voorzichtig uitgedrukt, nogal onstuimig. De Duitser wordt door zijn ex beschuldigd van ernstige mishandelingen. Een andere ex is zwanger van Zverev en wil het kind alleen opvoeden.