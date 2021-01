Krajicek slaat reuzenslag: Nadal keert terug in Rotterdam

Door Rik Spekenbrink



Het ABN Amro World Tennis Tournament kan voor de 48ste editie een absoluut kanon op de affiches zetten. Met Rafael Nadal keert één van de beste en populairste tennissers aller tijden terug naar Rotterdam. De Spanjaard, die afgelopen jaar op Roland Garros zijn twintigste grand slam won, speelde slechts twee keer in Ahoy: in 2008 en 2009. Bij dat laatste optreden stond hij in de finale, maar verloor die van Andy Murray.

In 2017 werd al reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van Nadal in de Maasstad. Kort voor het toernooi trok hij zich toen terug. Na de finale te hebben gehaald op de Australian Open werd Nadal geadviseerd rust te nemen.

Doorgaans kiest Nadal na het eerste grand slam van het jaar voor het hardcourttoernooi in Acapulco. Maar dit jaar is alles anders. De kalender is een paar weken opgeschoven, een aantal evenementen wordt niet gehouden, zoals het grote masterstoernooi van Indian Wells. Voor Nadal de reden zijn gebruikelijk schema om te gooien. Hij is officieel de vijfde speler die zijn deelname in Rotterdam heeft toegezegd, na Daniil Medvedev (nummer 4 van de wereld), Stan Wawrinka (drievoudig grand slam-winnaar), Kei Nishikori en Jannik Sinner.

Het is te lang geleden dat ik in Rotterdam heb gespeeld. Nu het seizoen er zo anders uitziet, past het goed in mijn schema. Rafael Nadal

,,Ik kijk er naar uit om weer terug te keren in Nederland. Het is te lang geleden dat ik in Rotterdam heb gespeeld”, zegt Nadal. ,,Nu het seizoen er zo anders uitziet, past het goed in mijn schema. Het is een toernooi waar ik graag speel en ik hoop op de erelijst te kunnen komen. Ik verheug me er op mijn Nederlandse vrienden en fans te zien.”

Toernooidirecteur Richard Krajicek is logischerwijs verguld met de komst van Nadal. ,,Het is geen geheim dat Nadal één van mijn favoriete spelers aller tijden is. De strijd die hij op de baan brengt is ongeëvenaard. Zijn vechtlust in combinatie met zijn unieke techniek is een voorbeeld voor iedereen. Dat hij na zoveel jaar weer terugkeert in Rotterdam maakt het natuurlijk extra bijzonder. Wat bij zijn debuut in 2008 gold, geldt nog steeds. Rafa staat opnieuw op de tweede plaats op de wereldranglijst. Dat geeft aan hoe uniek hij is.”

Nadal slaat in Rotterdam een balletje met Krajicek in 2012 bij de opening van de de 100ste Playground van diens Foundation.

De afgelopen weken werd door fans en volgers vooral ook gespeculeerd over de komst van Roger Federer. De Zwitser, die al een jaar geblesseerd is, wil eind februari of begin maart terugkeren op de baan. Rotterdam is daarbij geen onlogische optie. De Zwitserse oud-tennisser en nu tenniscommentator Marc Rosset zei onlangs te verwachten dat Federer in Nederland gaat spelen. Krajicek zegt af te wachten. ,,Ik denk te weten dat hij in Doha gaat spelen, de week na Rotterdam. Maar als hij fit is en klaar om te spelen, dan zullen we wat van hem horen.”

De twee absolute grootheden in het tennis, samen aan de start in Rotterdam. Het zou een droomscenario zijn voor toernooidirecteur Krajicek. En ergens ook weer niet. De kans dat er vanaf 1 maart gespeeld wordt zonder publiek is levensgroot. Zo kan het scenario uitkomen dat Krajicek in 2021 het sterkste en mooiste deelnemersveld ooit heeft, maar niemand er in Ahoy van kan genieten. Wel is het zo dat voor deze editie iedereen in Nederland gratis alle partijen op het center court kan zien via Ziggo Sport, ook niet abonnees.

Rafael Nadal in actie tijdens de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in 2009.