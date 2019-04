Krajinovic plaatst zich voor finale in Boedapest

Haase komt in Boedapest net tekort tegen toptalent Coric

25 april Robin Haase is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Boedapest. De 32-jarige Hagenaar verloor in een spannende wedstrijd in drie sets van het als tweede geplaatste toptalent Kroaat Borna Coric, de nummer 15 van de wereld: 3-6 6-4 4-6.