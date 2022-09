Kraker in vierde ronde US Open, Andy Murray denkt nog niet aan stoppen na uitschakeling

Daniil Medvedev heeft overtuigend de vierde ronde van de US Open bereikt. De nummer 1 van de wereld uit Rusland won in drie sets van de Chinees Yibing Wu: 6-4 6-2 6-2.

Medvedev is de titelverdediger op het grandslam in New York. De 26-jarige Rus bleef ook in zijn derde partij op Flushing Meadows zonder setverlies tegen de Chinese nummer 174 van de wereldranglijst.

In de vierde ronde treft Medvedev Nick Kyrgios. De Australiër, finalist van Wimbledon, was in drie sets te sterk voor de Amerikaan J.J. Wolf: 6-4 6-2 6-3. Kyrgios, bezig aan een sterk seizoen, won in augustus op het toernooi van Montreal van Medvedev.

Volledig scherm Andy Murray tijdens het duel met Matteo Berrettini. © AP

Andy Murray wil na zijn uitschakeling in de derde ronde van de US Open nog niet denken aan stoppen. De 35-jarige Britse oud-winnaar van het grandslamtoernooi in New York (2012) verloor van de Italiaan Matteo Berrettini in vier sets. ,,Veel mensen hebben tegen me gezegd dat ik misschien nog wel een balletje zou kunnen slaan, maar nooit meer professioneel zou kunnen spelen”, zei Murray. ,,Dat was onzin. Ik wil zien hoe dicht ik nog bij de top kan komen.”

De voormalig nummer 1 van de wereld onderging in januari 2019 een heupoperatie en kende daarna een moeizame rentree. De drievoudig grandslamwinnaar is sinds 2017 niet meer voorbij de derde ronde op een grand slam geraakt. Ondanks zijn nederlaag tegen Berrettini was Murray trots op wat hij op de baan had laten zien. Hij zei dat het ‘echt lastig’ is met zijn kunstheup. ,,Ik ben verrast dat ik nog steeds kan meedoen met de jongens die op hun top spelen.”

Volledig scherm Demi Schuurs op archiefbeeld. © EPA

Demi Schuurs en Matwé Middelkoop zijn in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel van de US Open uitgeschakeld. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Pool Lukasz Kubot: 6-4 6-4.

Schuurs en Middelkoop waren als achtste geplaatst in New York. Schuurs komt wel nog in actie in de tweede ronde van het vrouwendubbel. Middelkoop werd in de eerste ronde van het mannendubbel uitgeschakeld.

Volledig scherm Een emotionele Serena Williams tijdens het interview na haar allerlaatste wedstrijd op de US Open. © AFP

Eerder gisteravond (Amerikaanse tijd) verloor Serena Williams van Ajla Tomljanovic, wat het einde van haar carrière betekende. Na 1014 officiële wedstrijden in 25 jaar zwaait ze af. Het 40-jarige icoon won vier keer olympisch goud, 73 WTA-titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld aan elkaar. In totaal voerde ze 319 weken de wereldranglijst aan.