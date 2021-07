Krejcikova pakt titel bij tennistoernooi in Praag

Wimbledon-finaliste Kvitova in Praag meteen onderuit

13 juli Petra Kvitova is in eigen land in de eerste ronde uitgeschakeld. De 31-jarige Tsjechische, als eerste geplaatst, verloor op het WTA-toernooi in Praag in de eerste ronde in drie sets van de Slovaakse qualifier Rebecca Sramkova: 7-6 (5) 3-6 6-4. Sramkova is de nummer 226 van de wereldranglijst.