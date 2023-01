Krijgt Richard Krajicek zijn droomfinale in Ahoy? ‘Het Nederlandse tennis is op gang gekomen’

Van de Zandschulp baalt van laat bericht schema, duel met Griekspoor in Nederland­se ochtend

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen morgen op baan 8 pas in de vijfde partij van de dag in actie in de tweede ronde van de Australian Open. Dat zal pas in de Nederlandse ochtend zijn. Met bovendien een slechte weersvoorspelling in Melbourne bestaat de kans dat de partij morgen niet eens wordt afgewerkt.

17 januari