Kvitova wint toernooi in Stuttgart en klimt naar tweede plaats

atp barcelona Thiem stoot recordhou­der Nadal uit het toernooi

27 april Hij stond maar liefst elf keer met de hoofdprijs te pronken, maar op een twaalfde toernooizege in Barcelona moet Rafael Nadal nog even wachten. De Spanjaard werd in de halve finales uitgeschakeld door Dominic Thiem, die Nadal in twee sets versloeg.