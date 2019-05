Kyrgios gediskwalificeerd in Rome na woede-uitbarsting

WTA Rome Wisselval­li­ge Bertens begint dan toch met winst aan drukke dag

12:20 Kiki Bertens heeft onnodig veel energie verspild aan het begin van een lange dag in Rome. Nadat het programma gisteren letterlijk in het water viel, moest de Nederlandse nummer 4 van de wereld vanochtend al vroeg uit de veren voor haar partij tegen Amanda Anisimova. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar uiteindelijk had Bertens drie sets nodig tegen het 17-jarige talent: 6-2, 4-6, 7-5.