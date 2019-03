Kyrgios wint Acapulco meer dan jaar na laatste toernooizege

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft een ijzersterk optreden in Acapulco bekroond met toernooiwinst. In de finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in twee sets: 6-3 6-4. Zverev was de nummer 2 van de plaatsingslijst in de Mexicaanse stad.