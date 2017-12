L'Équipe kroont Federer én Nadal tot 'Kampioen der kampioenen'

De 31-jarige Spanjaard en de 36-jarige Zwitser maakten een spectaculaire comeback. Ze heroverden de posities één en twee op de wereldranglijst en verdeelden de Grand Slams onder elkaar. Federer won de Australian Open en Wimbledon, wereldranglijstaanvoerder Nadal pakte Roland Garros en de US Open.

Federer won de prijs nu vier keer, voor Nadal was het de derde keer. De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher werd tweede in de verkiezing. Bij de vrouwen was de hoofdprijs voor de Amerikaanse zwemster Katie Ledecky. Ze hield de Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin en de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam achter zich. Lieke Martens, gekozen tot wereldvoetbalster van het jaar, eindigde op de achtste plaats. Bij de mannen haalden Nederlandse sporters de lijst niet.