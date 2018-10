Levenslange schorsing tennistweeling

Rus en Griekspoor naar hoofdtoer­nooi

15 oktober Arantxa Rus heeft zich op het WTA-toernooi van Luxemburg verzekerd van een plek in het hoofdschema. Rus (27) knokte zich in de derde en laatste kwalificatieronde met 3-6 7-5 6-1 langs de Kroatische Jana Fett. Indy de Vroome en Richel Hogenkamp verloren afgelopen weekend in Luxemburg al in de kwalificaties.