Levenslange schorsing umpires na matchfixing

Wozniacki pakt in Peking dertigste titel uit carrière

7 oktober Caroline Wozniacki is op tijd in vorm voor het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore, de WTA Finals. De nummer twee van de wereld won in Peking het China Open door in de finale de Letse Anastasija Sevastova te verslaan, 6-3 6-3.