Lieve woorden, tranen, maar was dit ook het afscheid van Serena Williams?

Uitgescha­kel­de Williams (39) verlaat persconfe­ren­tie in tranen

11:20 Serena Williams heeft na haar nederlaag tegen Naomi Osaka (3-6 4-6) in de halve finales van de Australian Open de persconferentie in tranen verlaten. De 39-jarige Amerikaanse slaagde er opnieuw niet in haar 24ste grandslamtitel te pakken.