Linette grijpt in Thailand haar tweede WTA-titel

Voor Linette (28) was het haar tweede WTA-titel. Vorig jaar won ze een toernooi in de Bronx. Voor Kung was het pas de tweede keer dat ze op een WTA-toernooi in actie kwam. In 2018 nam ze al een keer deel in Gstaad kort nadat ze de finale van het juniorentoernooi van Wimbledon had verloren.