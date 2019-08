Linette verovert in New York haar eerste WTA-titel

Bertens treft Badosa in eerste ronde US Open, Haase tegen Schwartz­man

13:57 Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Spaanse Paula Badosa. De Nederlandse is als zevende geplaatst in het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, Badosa bereikte het hoofdtoernooi in New York via de kwalificaties. Ze is de huidige nummer 91 op de wereldranglijst. De partij staat gepland voor dinsdag op baan 17.