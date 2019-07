LIVE | Bertens en taaie Strycova doen niets voor elkaar onder in de eerste set

Wimbledon Viervoudig winnaar Djokovic in vier sets voorbij Hurkacz

5 juli Novak Djokovic heeft zich met enige moeite door de derde ronde van Wimbledon gewerkt. De Servische nummer één van de wereld én titelverdediger in het Londense grand slam had drie uur nodig om zich te ontdoen van de Pool Hubert Hurkacz. Hij won in vier sets: 7-5, 6-7 (5), 6-1, 6-4.