LIVE | Bertens opent titeljacht in Parijs tegen Parmentier

Roland Garros Federer heeft het één set lastig met Sonego

26 mei Roger Federer heeft bij zijn rentree op Roland Garros in drie sets afgerekend met Lorenzo Sonego. De Zwitser moest alleen in de derde set een tandje bij schakelen (6-2, 6-4, 6-4). Federer liet in de vorige twee edities van het toernooi in Parijs verstek gaan.