LIVE | Botic van de Zandschulp wil voorbeeld Van Rijthoven volgen, Gasquet laat vijf setpoints liggen

Novak Djokovic houdt voet bij stuk en laat zich niet vaccineren voor US Open

Novak Djokovic laat zich niet vaccineren om aan de US Open te kunnen deelnemen. ,,Het is aan de Amerikaanse regering om een beslissing te nemen over het toelaten van mensen zonder vaccinatie tegen het coronavirus”, zei de Servische tennisser vlak voor de start van Wimbledon.

25 juni