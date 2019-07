LIVE | Eerste tiebreak ooit moet Wimbledon-finale beslissen

Chan en Dodig winnen gemengd dubbelspel

17:06 Latisha Chan en Ivan Dodig hebben op Wimbledon de titel veroverd in het gemengd dubbelspel. De Taiwanese en de Kroaat, als achtste geplaatst in Londen, waren in de finale de Letse Jelena Ostapenko en de Zweed Robert Lindstedt met 6-2 6-3 de baas.