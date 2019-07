LIVE | Federer op rand van 31ste grandslamfinale

Reconstructie Zo speelden Federer en Nadal hun epische eindstrijd uit 2008

11 juli Wimbledon maakt zich op voor een clash tussen twee van de grootste tennissers aller tijden. Rafael Nadal en Roger Federer spelen vrijdag om een plek in de finale. Het is de eerste ontmoeting in Londen sinds de finale van 2008, die uitmondde in misschien wel de beste en mooiste tenniswedstrijd ooit. Een terugblik op de kraker van 6 juli 2008.