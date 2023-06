LIVE finale Libéma Open | Griekspoor heerst in tiebreak en brengt stand in sets gelijk

Toeval in Rosmalen: Tallon Griekspoor opnieuw tegen Mikael Ymer in openings­ron­de op eigen bodem

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen opnieuw op tegen Mikael Ymer. Ook op het ABN AMRO Open in Rotterdam speelde de nummer 2 van Nederland in de openingsronde tegen de Zweed.