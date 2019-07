LIVE | Kiki Bertens start derde set met break in heerlijk gevecht

Eerste geplaatste Barty in een uur klaar met Van Uytvanck

13:36 Ashleigh Barty heeft zich op Wimbledon probleemloos van een plek in de derde ronde verzekerd. De Australische, als eerste geplaatst, was in 55 minuten klaar met de Belgische Alison Van Uytvanck. Het werd 6-1 en 6-3.