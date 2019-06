LIVE | Nadal hard op weg naar twaalfde finale in Parijs, Federer heeft antwoord niet

Chan/Dodig prolonge­ren titel op gemengd dubbel Roland Garros

14:58 Latisha Chan uit Taiwan en de Kroaat Ivan Dodig hebben op Roland Garros de titel in het gemengd dubbelspel veroverd. Het duo was in de finale Gabriela Dabrowski uit Canada en Mate Pavic uit Kroatië met 6-1 7-6 (5) de baas.