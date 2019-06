LIVE | Nadal voor in eerste set tegen Federer

Halve finale Roland Garros Federer mag hopen tegen Nadal: ‘Zijn grootste kans ooit’

8:08 Roger Federer won op Roland Garros nog nooit van Rafael Nadal. Vandaag (12.50 uur) mag hij het in Parijs opnieuw proberen in de halve finale. ,,Rafa is net een half stapje trager dan voorheen.’’