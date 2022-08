LIVE | Tim van Rijthoven verliest eerste set op US Open tegen Chinese qualifier

Van de Nederlandse deelnemers aan de US Open komt Tim van Rijthoven vandaag als eerste in actie. De 25-jarige Brabander, die tijdens het grasseizoen opzien baarde door het ATP-toernooi van Rosmalen te winnen en de vierde ronde te bereiken op Wimbledon, treft in de eerste ronde de Chinese qualifier Zhizhen Zhang. Kan Van Rijthoven, 119de op de wereldranglijst, bij zijn debuut in New York de tweede ronde halen de nummer 138 van de wereld? Volg de belangrijkste tussenstanden in ons liveblog of scroll in onderstaande widget na de partij van Van Rijthoven.