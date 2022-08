LIVE US Open | Botic van de Zandschulp in eerste ronde in New York tegenover Tsjechische qualifier

Botic van de Zandschulp naar zijn hoogste plek ooit op wereldrang­lijst

Botic van de Zandschulp heeft zijn hoogste positie ooit bereikt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander is een plekje gestegen en staat nu 23ste, ondanks zijn vroege uitschakeling afgelopen week op het masterstoernooi van Cincinnati door de Rus Daniil Medvedev. Van de Zandschulp doet deze week mee aan het ATP-evenement in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open.

22 augustus